Хакеры взломали болгарский сайт, борющийся с российской дезинформацией

Болгарская платформа фактчекинга новостей Factcheck.bg, известная своим противодействием российской дезинформации, подверглась кибератаке на выходных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", руководство сайта сообщило Euractiv.

Атака привела к удалению многочисленных публикаций на портале, в Facebook, а также изменила публикации Ассоциации европейских журналистов – Болгария (AEJ), которая руководит платформой. Пока нет информации о том, кто стоит за кибератакой.

Среди удаленных из Facebook постов – позиция AEJ относительно споров председателя пророссийской радикальной партии "Вазраждане" с независимыми либеральными СМИ в Болгарии, а также вирусные фактчекинговые посты, направленные против пророссийских дезинформационных кампаний в Facebook.

"Пока невозможно установить, это простая атака с помощью вредоносного программного обеспечения или целенаправленная, которая может быть связана с деятельностью Factcheck.bg и AEJ – Болгария", – прокомментировали в Ассоциации европейских журналистов.

Некоторые пользователи Facebook сообщили, что они даже не видят, какие именно их посты были удалены, ведь получают только сообщения о том, что те не соответствуют стандартам сообщества. Атака коснулась как текущих постов, так и тех, что были опубликованы несколько месяцев назад.

Ранее в Финляндии Агентство транспорта и связи Traficom подверглось DoS-атаке, которую совершили российские хакеры.

Перед этим стало известно, что в Литве взломали 10 сайтов муниципалитетов и различных учреждений, для чего была использована уязвимость разработчика одного из сайтов.

Напомним, 28 августа в Эстонии сообщили о крупнейшей волне кибератак.