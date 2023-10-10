Глава МИД Чехии лично сопровождает чехов, которых эвакуировали из Израиля

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский отправился в Израиль на самолете, который должен забрать домой чешских граждан, эвакуируемых после нападения террористической группировки ХАМАС.

Об этом сам Липавский сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Во время непродолжительного пребывания в Израиле глава МИД Чехии также выразил поддержку израильскому коллеге Эли Коэну и президенту Ицхаку Герцогу.

"Возвращаюсь с самолетом, полным чехов, которые застряли в стране из-за угрозы безопасности", – добавил он, поблагодарив Министерство обороны своей страны за организацию эвакуации.

Právě odletám z Izraele 🇮🇱, kde jsem vyjádřil podporu svému protějšku @elicoh1 a prezidentovi @Isaac_Herzog. Vezu domů plné letadlo Čechů 🇨🇿, kteří v zemi kvůli bezpečnostnímu riziku uvázli. Další pomoc na @mzvcr intenzivně řešíme. Velké díky i @ArmadaCR a @jana_cernochova. 🫡 pic.twitter.com/0Fp4lc0O4v — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 10, 2023

Президент Чехии Петр Павел уточнил, что домой возвращаются "первые три десятка чехов", поэтому планируются дополнительные эвакуационные рейсы.

Ряд европейских стран организовали специальные эвакуационные рейсы из Израиля после того, как в минувшие выходные на него напала террористическая группировка ХАМАС из сектора Газа.

В то же время коммерческие полеты в Тель-Авив в связи с нападением ХАМАС на Израиль приостановили несколько американских и несколько крупнейших европейских авиакомпаний.