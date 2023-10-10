Литва думает отправить за своими гражданами в Израиль военные самолеты

Правительство Литвы рассматривает альтернативные варианты репатриации своих граждан из Израиля, которые застряли в стране после отложения рейса, который должен был вернуть литовцев домой.

Об этом рассказал глава литовского Национального кризисного центра Вильмантас Виткаускас в интервью радио LRT, пишет "Европейская правда".

Рейс, который был запланирован на вечер понедельника, перенесли на утро вторника. Но во вторник утром Виткаускас сообщил, что вылет снова отложили на 12-14 часов.

"Есть перегрузка и многие компании вообще отказываются лететь в Израиль. И плохая новость заключается в том, что коммерческие, регулярные рейсы также отменяют", – сообщил Виткаускас.

Он отметил, что власти Литвы рассматривают возможность отправить в Израиль военные самолеты, чтобы вернуть своих граждан.

"Мы сосредоточены на том, чтобы как можно скорее вернуть людей в Литву", – сказал он.

Полеты в Тель-Авив в связи с нападением ХАМАС на Израиль приостановили несколько американских и несколько крупнейших европейских авиакомпаний.

Напомним, Польша планирует эвакуировать своих туристов из Израиля военными самолетами. Между тем Молдова пока не планирует эвакуации, поскольку говорит, что желающие еще имеют возможность покинуть страну коммерческими рейсами.