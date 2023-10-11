Министры обороны Украины и Бельгии обсудили передачу F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своей бельгийской коллегой Людвин Дедондер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в украинском Минобороны.

По словам Умерова, стороны обсудили предоставление Украине истребителей F-16 и тренировки украинских пилотов.

"Также синхронизировали наши позиции перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и Советом Украина-НАТО", – добавил он.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине свои истребители F-16.

Вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль ранее заявил, что в следующем году Бельгия теоретически могла бы передать Украине от 2 до 4 истребителей F-16.

ВВС Бельгии имеют 45 истребителей F-16. В течение следующих 5-6 лет все они достигнут конца своего срока эксплуатации. Со следующего года ВВС Бельгии начнут получать от 4 до 5 новых истребителей F-35 в год, которые постепенно заменят F-16. Соответствующее решение приняли еще в 2018 году.

Правительство Бельгии 15 сентября утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции"