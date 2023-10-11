Міністри оборони України й Бельгії обговорили передачу F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в українському Міноборони.

За словами Умєрова, сторони обговорили надання Україні винищувачів F-16 та тренування українських пілотів.

"Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та Радою Україна-НАТО", – додав він.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.

Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль раніше заявив, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.

ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16. Відповідне рішення ухвалили ще у 2018 році.

Уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції".