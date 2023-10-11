Зеленский призвал Запад использовать средства РФ на восстановление Украины, если не хватает своих

Украинский президент Владимир Зеленский призвал западные страны найти способ использовать замороженные активы России для восстановления Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил прибыв на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Глава государства заявил, что Киеву нужно думать о том, как жить и восстанавливать страну во время войны, а также указал на заявления должностных лиц в ряде стран о нехватке денег для помощи Украине в этом вопросе.

"Ответ очень быстрый: у вас есть замороженные активы РФ. Если из-за России мы испытываем разрушения, вы можете использовать эти деньги. Давайте найдем ключ, чтобы направить эти средства на восстановление Украины", – подчеркнул Зеленский, добавив, что в частности будет говорить об этом с премьером Бельгии Александером Де Кроо.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты работают с европейскими партнерами над созданием необходимой правовой базы для использования конфискованных активов РФ для восстановления Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США, Соединенное Королевство, Канада, Япония и Европейский Союз заморозили более 300 млрд евро активов Центробанка РФ. Кроме того, еще около $30 млрд, принадлежащих подсанкционным российским олигархам, также "обездвижены".

Ранее в сентябре Госдеп США сообщил, что впервые $5,4 млн конфискованных активов олигархов РФ будут переданы на поддержку реинтеграции и реабилитации украинских ветеранов.

Между тем Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году легализует конфискацию связанных с Кремлем активов для финансирования восстановления Украины.