Блинкен рассказал о работе над передачей конфискованных активов РФ Украине

Соединенные Штаты работают с европейскими партнерами над созданием необходимой правовой базы для использования конфискованных активов РФ для восстановления Украины.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен 4 октября в Техасе, сообщает "Европейская правда".

Блинкен отметил, что речь идет о замороженных около 300 млрд долларов, и большая часть из них находится в Европе, а не в Соединенных Штатах.

"Мы рассматриваем, какие юридические полномочия мы можем иметь, которые могут иметь европейцы, чтобы фактически использовать эти активы для Украины", – сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, россияне должны заплатить за свои действия в Украине.

"Мы должны убедиться, что для этого есть правовые основания. И как я уже говорил, поскольку большинство активов размещены в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого есть основания", – сказал глава дипломатии США.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США, Соединенное Королевство, Канада, Япония и Европейский Союз заморозили более 300 млрд евро активов Центробанка РФ. Кроме того, еще около $30 млрд, принадлежащих подсанкционным российским олигархам, также "обездвижены".

Ранее в сентябре Госдеп США сообщил, что впервые $5,4 млн конфискованных активов олигархов РФ будут переданы на поддержку реинтеграции и реабилитации украинских ветеранов.

Между тем Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году легализует конфискацию связанных с Кремлем активов для финансирования восстановления Украины.