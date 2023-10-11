Зеленський закликав Захід використати кошти РФ на відбудову України, якщо бракує своїх

Український президент Володимир Зеленський закликав західні країни знайти спосіб використати заморожені активи Росії для відбудови України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Глава держави заявив, що Києву потрібно думати про те, як жити та відновлювати країну під час війни, а також вказав на заяви посадовців в низці країн про брак грошей для допомоги Україні в цьому питанні.

"Відповідь дуже швидка: у вас є заморожені активи РФ. Якщо через Росію ми зазнаємо руйнувань, ви можете використати ці гроші. Давайте знайдемо ключ, щоб направити ці кошти на відновлення України", – наголосив Зеленський, додавши, що зокрема буде говорити про це з прем'єром Бельгії Александером Де Кроо.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати працюють з європейськими партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів РФ для відновлення України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США, Сполучене Королівство, Канада, Японія та Європейський Союз заморозили понад 300 млрд євро активів Центробанку РФ. Крім того, ще близько $30 млрд, що належать підсанкційним російським олігархам, також "знерухомлені".

Раніше у вересні Держдеп США повідомив, що вперше $5,4 млн конфіскованих активів олігархів РФ будуть передані на підтримку реінтеграції та реабілітації українських ветеранів.

Між тим Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка цьогоріч легалізує конфіскацію пов'язаних з Кремлем активів для фінансування відновлення України.

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