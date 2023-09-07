США впервые передают Украине конфискованные средства подсанкционных олигархов РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты впервые передают Украине средства, конфискованные у подсанкционных российских олигархов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Киев в среду на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов войны. Те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить", – сказал Блинкен.

В сообщении Госдепа о помощи США для Украины уточняется, что $5,4 млн конфискованных активов олигархов РФ будут выделены на поддержку реинтеграции и реабилитации ветеранов.

Помощь США также включает $175 миллионов, о которых объявил в среду Пентагон. Речь идет, в частности, о компонентах систем ПВО, ракетах для HIMARS, боеприпасах, амуниции и системах связи.

$100 миллионов пойдут на обеспечение долгосрочных военных потребностей. $90,5 миллиона – на гуманитарную помощь по разминированию. $300 миллионов – на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, в том числе в городах и поселках, подвергающихся непрерывным обстрелам со стороны России.

$206 миллионов будут направлены на гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и убежище для вынужденных переселенцев в Украине, а также беженцев за рубежом.

$203 миллиона – на поддержку прозрачности и подотчетности институтов, усиление ключевых реформ, связанных с борьбой с коррупцией, верховенством права и правосудием, а также на расследование военных преступлений, совершенных Россией.

В целом, как объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.