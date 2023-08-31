Что тормозит конфискацию Западом активов РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США, Соединенное Королевство, Канада, Япония и Европейский Союз заморозили более 300 млрд евро активов Центробанка РФ. Кроме того, еще около $30 млрд, принадлежащих подсанкционным российским олигархам, также "обездвижены".

Понятно, что указанные активы должны быть использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине, и для этого уже рассматриваются различные варианты.

Однако наиболее мощные инструменты для конфискации российских активов и одновременно едва ли не самые большие сомнения по этому поводу остаются у Европейского Союза. Подробнее – в статье главы Государственной налоговой службы (2019-2020), кандидата юридических наук Сергея Верланова Как взыскать компенсацию ущерба с РФ: вызовы для Украины и Запада.

На сегодня уже существует несколько примеров успешной конфискации активов и их передачи Украине.

Среди них – дело подсанкционного в США олигарха Константина Малофеева, владельца телеканала "Царьград". Также стоит упомянуть намерение Канады конфисковать российский самолет Ан-124. Сейчас страна уже начала юридический процесс для его передачи Украине.

В Украине тоже продолжается процесс конфискации подсанкционных активов. Несмотря на то, что 25,8 млрд грн является не такой значительной суммой по сравнению с убытками, нанесенными российской агрессией, кажется, что он доказывает, что именно конфискация активов РФ является объективно лучшим путем обеспечения возмещения Украине.

Однако в Евросоюзе мнения существенно расходятся.

Для стран ЕС сейчас наиболее перспективной альтернативой реальной конфискации – полной или частичной – выглядят инвестиционные доходы от подсанкционных российских активов.

Известно, что большинство замороженных российских средств находятся в странах Евросоюза (223,7 млрд евро по состоянию на июль 2023 года). Большинство из них (196,6 млрд) заблокировано в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear (Брюссель, Бельгия).

Замороженные активы работают и приносят прибыль. Так, в первом полугодии 2023 года инвестиционный доход составил 1,74 млрд евро, а в 2022 году – 821 млн евро.

Сейчас в Евросоюзе происходят реальные дискуссии между Европейской комиссией и Европейским центральным банком, а также национальными правительствами крупнейших стран-распорядителей замороженных средств РФ. В частности, о возможности использования указанных средств для помощи Украине.

По информации западных СМИ и аналитиков, сейчас Еврокомиссия рассматривает вариант специального налога на доходы, полученные от замороженных активов. Поступления от него планируется направить на помощь Украине.

Основной оппонент этого подхода – это Европейский центральный банк, ведь на сегодня евро является второй в мире валютой после доллара США, в которой хранятся суверенные активы государств.

Соответственно, по мнению экспертов Европейского центробанка, любое вмешательство в суверенные активы может подорвать роль евро как международной валюты резервов, спровоцировать отток суверенных инвестиций и, кроме того, подвергнуть сомнению юридическую стабильность и надежность европейских финансовой и правовой систем.

Как первую реакцию на возможное введение специальных мер в отношении замороженных активов рассматривают и вероятный вывод суверенных активов Бразилии на фоне опасений санкций со стороны ЕС в связи с вырубкой лесов Амазонки.

Некоторые эксперты предполагают, что выработанный механизм использования доходов, полученных от подсанкционных российских активов, может найти свое воплощение в 12-м пакете санкций Европейского Союза. Ожидается, что его утвердят осенью. Вместе с тем, обсуждается принятие законодательного акта на уровне Евросоюза, который бы ввел такой налог.

Стоит заметить, что относительно юридической природы такого налога единодушия мнений также нет.

Учитывая реальность дискуссий в Евросоюзе, украинским дипломатам, политикам, финансовым экспертам и юристам необходимо не оставаться в стороне, а принять активное участие в работе Еврокомиссии и Европейского центрального банка по конфискации доходов от замороженных российских активов и вместе найти решение в интересах Европы и Украины.

Подробнее – в материале Сергея Верланова Как взыскать компенсацию ущерба с РФ: вызовы для Украины и Запада.