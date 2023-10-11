Молдова объявила Стратегию нацбезопасности, обещает больше оборонных расходов

Президент Молдовы Майя Санду в среду представила Стратегию национальной безопасности, которая охватывает несколько направлений – от инвестиций в оборону и борьбы с коррупцией до урегулирования приднестровского конфликта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Одно из ключевых положений Стратегии нацбезопасности Молдовы – увеличение инвестиций и укрепление оборонного сектора, чему, по словам Санду, не должен помешать нейтральный статус страны.

"Наоборот, он обязывает нас укреплять обороноспособность, создавать современную армию, на которую граждане могут положиться и которой могут гордиться. Мы укрепим и гражданский сектор безопасности, чтобы институты, которые должны нас защищать, прежде всего ориентировались на потребности граждан", – сказала президент.

Она подчеркнула, что стратегия предусматривает "политическое решение конфликта на Днестре, которое должны определить при активном участии Европейского Союза и других стратегических партнеров", а также развитие партнерских отношений в сфере безопасности с другими странами.

Отдельный упор Стратегия нацбезопасности Молдовы делает на борьбе с коррупцией, которая "ставит под угрозу безопасность Молдовы и способствует иностранному вмешательству во внутренние дела страны, в частности с помощью грязных денег, полученных от незаконной деятельности".

Кроме того, Молдова обязуется способствовать региональной и международной безопасности, в частности путем участия в инициативе ЕС "маршруты солидарности" по вывозу украинского зерна и участия в гражданских миссиях Евросоюза.

В 2023 году оборонные расходы Молдовы, как сообщалось, выросли почти на 70%, причем средства были направлены на покупку системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в мае ЕС одобрил предоставление Молдове и Грузии нелетальной помощи по безопасности на 70 млн евро. Уже в июне в Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира для молдавских военных.