Молдова увеличит оборонный бюджет почти на 70%, средства пойдут на ПВО

В 2023 году оборонные расходы Молдовы, согласно проекту бюджета, вырастут на 650 миллионов леев, или примерно 68,2% - средства будут направлены на покупку системы противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом на форуме евроинтеграции Молдовы заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

"Эта сумма пойдет на критические отрасли, которые определили в контексте пересмотра документов стратегического планирования в военной области. Инвестиции сосредоточатся на обеспечении безопасности, в частности воздушной обороны", - сказал министр.

Он уточнил, что с учетом имеющихся сегодня предложений - пока речь идет только о радаре противоракетной обороны - Молдова сможет купить такую систему только через год-полтора.

"Пока мы не проясним свое будущее: останется ли Молдова нейтральным государством, или граждане захотят пойти по другому пути. И пока мы придерживаемся нейтралитета, нужно заботиться о секторе нашей обороны", - сказал Носатый.

При этом глава молдавского Минобороны отметил, что нормальный бюджет военной отрасли должен составлять 1-2%, даже в таких странах, как Молдова. Сейчас бюджет ведомства составляет 1 млрд 56 млн леев, или 0,38% от ВВП.

В этом году бюджет министерства обороны Молдовы уже был увеличен на 14,5 миллиона леев, более половины средств пошло на расходы на персонал.

О необходимости оснащения Молдовы системой противовоздушной обороны заговорили на фоне двух случаев падения ракет на молдавской территории, что произошло во время массированного ракетного обстрела Россией украинской инфраструктуры.