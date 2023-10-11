Глава Пентагона: На "Рамштайне" не поднимался вопрос передачи Украине ATACMS

Контактная группа по вопросам обороны Украины на заседании в Брюсселе в среду не обсуждала вопрос предоставления со стороны США дальнобойных ракет ATACMS, зато сосредоточилась на средствах противовоздушной обороны.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", на брифинге по итогам заседания заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

На вопрос журналистки глава Минобороны США заявил, что "сегодня нечего объявить относительно ATACMS".

"Мы сосредоточились на том, что, по нашему мнению, нужно Украине. И мы считаем, что это то, о чем сегодня говорил президент Зеленский. Он говорил о потребности в дополнительных средствах противовоздушной обороны, наземных средствах ПВО, а также артиллерийских системах и артиллерийских снарядах", – перечислил Остин.

Он добавил, что союзники Украины будут уделять главное внимание тому, что поможет Киеву "защитить города и свои войска".

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией. По данным New Yorker, это решение Байден принял еще до визита Зеленского; публично его пока не подтвердили.

Министерство обороны США недавно подтвердило готовность предоставить Украине часть своих дальнобойных ракет ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит их передачу.