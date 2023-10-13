Кандидат на пост спикера Палаты представителей США неожиданно снял свою кандидатуру

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стивен Скализ объявил, что выходит из гонки за пост спикера после того, как республиканцы Палаты представителей не смогли объединиться вокруг его кандидатуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Скализу, которого за день до этого его однопартийцы избрали новым кандидатом на должность спикера Палаты представителей, не хватило 217 голосов, необходимых для избрания, поскольку несколько его однопартийцев-республиканцев заявили, что не поддержат его кандидатуру.

"Я только что сообщил своим коллегам, что снимаю свою кандидатуру на должность спикера, – заявил он журналистам.

Республиканцы завершили встречу в четверг вечером, так и не придя к согласию относительно того, кто будет их кандидатом. Они встретятся снова в 16:00 по киевскому времени в пятницу.

Несколько республиканцев ранее заявили, что поддержат соперника Скализа Джима Джордана, который проиграл в среду во время внутрипартийного голосования. По словам источника Reuters, Джордан призвал своих сторонников голосовать за Скализа.

Патрик Макгенри, которого назначили временным спикером после устранения экс-спикера Кевина Маккарти, рассматривается как возможный запасной кандидат по крайней мере на короткий срок, когда можно будет принять бюджетные законопроекты и международную помощь.

Некоторые республиканцы, отмечает агентство, также предполагают, что для преодоления паралича, вызванного отсутствием постоянного спикера, можно было бы расширить временные полномочия Макгенри.

Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.

Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

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