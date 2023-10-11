Республиканцы выбрали нового кандидата на должность спикера Палаты представителей США

Члены Палаты представителей США от Республиканской партии в среду днем выбрали нового кандидата на должность спикера после увольнения с должности Кевина Маккарти в рамках беспрецедентной процедуры.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

На третью по иерархии должность в США претендует лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Стивен Скализ, избранный от штата Луизиана. На внутрипартийном голосовании он получил 113 голосов против 99 у другого конкурента Джима Джордана.

ФОТО: EPA

Демократическая партия США накануне единогласно выдвинула своим кандидатом лидера фракции в Палате представителей Хакима Джеффриса

Пока точно неизвестно, когда состоится голосование за нового спикера Палаты представителей. В среду она завершила работу, так и не рассмотрев этот вопрос.

Источники американских СМИ утверждают, что среди республиканцев – хоть они и имеют формальное большинство в нижней палате Конгресса в 221 депутата – не хватает голосов в поддержку кандидатуры Скалиса.

58-летний Стив Скалис долгое время является одним из самых влиятельных республиканцев в Палате представителей. Он занимает ведущие должности в партии с 2012 года. В 2017-м Скалис получил огнестрельное ранение во время нападения, а сейчас – лечится от рака крови.

Что касается взглядов Скалиса на Украину, то объединение "Республиканцы за Украину" поставило ему оценку В (политик голосовал за проукраинские инициативы, но не делал прямых заявлений в поддержку Украины).

Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.

Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

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