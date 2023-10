Президент Грузии требует от мира осудить планы РФ по базе для флота в Абхазии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили обратилась к международному сообществу с призывом отреагировать на намерения России создать военно-морскую базу в непризнанной Абхазии.

Об этом Зурабишвили написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Незаконный шаг России по созданию постоянной военно-морской базы в Очамчире, суверенной территории Грузии, представляет прямую угрозу для Грузии, наших европейских стремлений и безопасности Черного моря", – отметила президент Грузии.

Она призвала международное сообщество "решительно отреагировать, осудив эту вопиющую провокацию".

Russia’s illegal move to establish a permanent naval military base in Ochamchire,🇬🇪's sovereign territory, constitutes a direct threat to 🇬🇪,

our 🇪🇺 aspirations & the #BlackSea security



I call on the international community to firmly react, condemning this blatant provocation