Президент Грузии требует от мира осудить планы РФ по базе для флота в Абхазии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили обратилась к международному сообществу с призывом отреагировать на намерения России создать военно-морскую базу в непризнанной Абхазии.

Об этом Зурабишвили написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Незаконный шаг России по созданию постоянной военно-морской базы в Очамчире, суверенной территории Грузии, представляет прямую угрозу для Грузии, наших европейских стремлений и безопасности Черного моря", – отметила президент Грузии.

Она призвала международное сообщество "решительно отреагировать, осудив эту вопиющую провокацию".

Russia’s illegal move to establish a permanent naval military base in Ochamchire,🇬🇪's sovereign territory, constitutes a direct threat to 🇬🇪,

our 🇪🇺 aspirations & the #BlackSea security



I call on the international community to firmly react, condemning this blatant provocation — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 6, 2023

Ранее лидер непризнанного региона Аслан Бжания в интервью газете "Известия" заявил, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье непризнанной Абхазии, оккупированной ею территории Грузии.

В грузинском МИД назвали эти действия грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах. После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

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