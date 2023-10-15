Лидер немецких "Зеленых" призвал не забывать о поддержке Украину на фоне событий в Израиле

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые", входящей в правительственную коалицию, Омид Нурипур предостерегает не забывать о поддержке Украины в захватнической войне, которую против нее ведет РФ, на фоне нападения ХАМАС на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на партийной конференции "Зеленых" в Баден-Вюртемберге, сообщает Tagesschau.

По его словам, в Украине существует очень большая обеспокоенность тем, что их судьба сейчас подрывается из-за большего внимания к событиям на Ближнем Востоке.

"Поддержка Израиля – это наш долг, так же как и поддержка Украины", – подчеркнул Нурипур.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что потенциальное уменьшение помощи для Украины риском для мира оказаться на пороге Третьей мировой войны.

Он также сказал, что получил заверения от союзников во время заседания в формате "Рамштайн" в среду, что поддержка Украины продолжится, несмотря на сложную ситуацию в Израиле.

Согласно сообщению Офиса президента Украины, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.