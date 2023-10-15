Лідер німецьких "Зелених" закликав не забувати підтримувати Україну на тлі подій в Ізраїлі

Співголова німецької партії "Союз 90/Зелені", що входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур застерігає не забувати про підтримку України у загарбницькій війни, яку проти неї веде РФ, на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на партійній конференції "Зелених" у Баден-Вюртемберзі, повідомляє Tagesschau.

За його словами, В Україні існує дуже велика стурбованість тим, що їхня доля зараз підривається через більшу увагу до подій на Близькому Сході.

"Підтримка Ізраїлю – це наш обов'язок, так само як і підтримка України", – наголосив Нуріпур.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що потенційне зменшення допомоги для України ризиком для світу опинитись на порозі Третьої світової війни.

Він також сказав, що отримав запевнення від союзників під час засідання у форматі "Рамштайн" в середу, що підтримка України продовжиться попри складну ситуацію в Ізраїлі.

Згідно із повідомленням Офісу президента України, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.