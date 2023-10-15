Германия привлекла военные самолеты для эвакуации граждан из Израиля

Два военно-транспортных самолета, которые вывезли пассажиров из Израиля, приземлились в Германии в воскресенье утром.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство DPA, которое цитирует Бундесвер.

Один транспортный самолет А400М с 51 пассажиром приземлился в Вунсторфе, что на северо-западе немецкой земли Нижняя Саксония. Впоследствии прибыл другой самолет с 29 пассажирами на борту. Ожидался и третий самолет.

DPA

DPA

"Готовятся новые рейсы", – заявили в Бундесвере.

При этом оба самолета, которые вылетели из Германии в субботу, также доставили в Израиль гуманитарную помощь.

Авиакомпания Lufthansa вывозила немцев из Израиля специальными рейсами на этой неделе, но в субботу немецкий перевозчик заявил, что приостанавливает эти рейсы из-за проблем безопасности и "нерешенных вопросов операционной стабильности в Тель-Авиве".

Министерство иностранных дел Германии заявило, что уже оказало поддержку около 2800 немцам, которые покинули Израиль наземным, воздушным и морским путями.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль заверила своего израильского коллегу Эли Коэна в солидарности со стороны немецких правительства и народа.

Перед этим немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.

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