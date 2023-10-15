Німеччина залучила військові літаки для евакуації громадян з Ізраїлю

Два військово-транспортні літаки, які вивезли пасажирів з Ізраїлю, приземлилися в Німеччині у неділю вранці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство DPA, яке цитує Бундесвер.

Один транспортний літак А400М з 51 пасажиром приземлився у Вунсторфі, що на північному заході німецької землі Нижня Саксонія. Згодом прибув інший літак з 29 пасажирами на борту. Очікувався і третій літак.

DPA

DPA

"Готуються нові рейси", – заявили в Бундесвері.

При цьому обидва літаки, які вилетіли з Німеччини в суботу, також доставили до Ізраїлю гуманітарну допомогу.

Авіакомпанія Lufthansa вивозила німців з Ізраїлю спеціальними рейсами цього тижня, але в суботу німецький перевізник заявив, що призупиняє ці рейси через проблеми безпеки та "невирішені питання операційної стабільності в Тель-Авіві".

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що вже надало підтримку близько 2800 німцям, які залишили Ізраїль наземним, повітряним та морським шляхами.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Ізраїлю запевнила свого ізраїльського колегу Елі Коена у солідарності з боку німецьких уряду та народу.

Перед цим німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

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