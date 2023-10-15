В Венеции новое ДТП с выездом автобуса с дороги: пострадали 15 человек

В итальянской Венеции произошла новая авария, во время которой автобус выехал за пределы дороги, из-за чего пострадали по меньшей мере 15 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DW.

Как сообщает полиция, водитель не справился с управлением электробуса во время поворота в материковом квартале Венеции Местре, после чего тот врезался в ограждение возле жилого дома.

По данным СМИ, водитель объяснил случившееся проблемами со здоровьем. Как и большинство пассажиров автобуса, он получил легкие травмы.

Ранее в районе Местре итальянской коммуны Венеция автобус той же компании упал с высоты около 10 метров и загорелся.

Всего жертвой ДТП тогда стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.

По пока неустановленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг.

Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся.