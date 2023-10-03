В Венеции разбился автобус, более 20 погибших

В районе Местре итальянской Венеции автобус упал с высоты около 10 метров и загорелся, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Correre della Sera.

По предварительным данным, автобус во вторник вечером съехал с проезжей части на путепроводе, пробил ограждение и упал с высоты около десяти метров. Во время падения он задел линии электропередач и загорелся, потому что работал на метане.

Префектура Венеции сообщила, что в аварии погиб по меньшей мере 21 человек, еще 12 – ранены и несколько считаются пропавшими без вести.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023

Управление здравоохранения города мобилизовало все отделения скорой помощи больниц. На место аварии прибыли по меньшей мере 40 машин скорой помощи. Также на место происшествия прибыли пожарные, которые пытаются потушить огонь.

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3, 2023

Автобус принадлежал компании, которая осуществляла перевозки для кэпминга, поэтому он был полон людей.

Премьер-министр Джорджия Мелони выразила "глубочайшие соболезнования, а также сочувствие всего правительства" в связи с аварией в Местре.

Напомним, в прошлом месяце по меньшей мере два человека погибли в результате ДТП с автобусом на трассе Цетине – Будва в Черногории, в аварии также пострадали украинцы.