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В Венеции разбился автобус, более 20 погибших

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Вторник, 3 октября 2023, 22:52

В районе Местре итальянской Венеции автобус упал с высоты около 10 метров и загорелся, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Correre della Sera.

По предварительным данным, автобус во вторник вечером съехал с проезжей части на путепроводе, пробил ограждение и упал с высоты около десяти метров. Во время падения он задел линии электропередач и загорелся, потому что работал на метане.

Префектура Венеции сообщила, что в аварии погиб по меньшей мере 21 человек, еще 12 – ранены и несколько считаются пропавшими без вести.

Управление здравоохранения города мобилизовало все отделения скорой помощи больниц. На место аварии прибыли по меньшей мере 40 машин скорой помощи. Также на место происшествия прибыли пожарные, которые пытаются потушить огонь.

Автобус принадлежал компании, которая осуществляла перевозки для кэпминга, поэтому он был полон людей.

Премьер-министр Джорджия Мелони выразила "глубочайшие соболезнования, а также сочувствие всего правительства" в связи с аварией в Местре.

Напомним, в прошлом месяце по меньшей мере два человека погибли в результате ДТП с автобусом на трассе Цетине – Будва в Черногории, в аварии также пострадали украинцы.

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