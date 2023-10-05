МИД подтвердил гибель 9 украинцев в ДТП автобуса в Италии

Министерство иностранных дел (МИД) Украины подтвердило, что в аварии с туристическим автобусом, который разбился возле итальянской Венеции в Местре 3 октября, погибли 9 украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству "Інтерфакс-Україна" сообщил представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, полиция Венеции подтвердила гибель девяти украинцев и ранения шести.

"Украинские консулы сегодня посетят в больницах пострадавших граждан, ознакомятся с их состоянием и предоставят им необходимую консульскую помощь", – отметил Николенко.

Ранее о девяти погибших украинцах в ДТП в Местре сообщала префектура Венеции.

В целом, утверждает префектура, жертвой ДТП стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.

По пока неустановленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг.

Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Продолжаются следственные действия.