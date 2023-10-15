У Венеції нова ДТП з виїздом автобуса з дороги: постраждали 15 осіб

В італійській Венеції сталася нова аварія, під час якої автобус виїхав за межі дороги, через що постраждали щонайменше 15 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DW.

Як повідомляє поліція, водій не впорався з керуванням електробуса під час повороту в материковому кварталі Венеції Местре, після чого той врізався в огорожу біля житлового будинку.

За даними ЗМІ, водій пояснив те, що трапилося, проблемами зі здоров'ям. Як і більшість пасажирів автобуса, він дістав легкі травми.

Раніше в районі Местре італійської комуни Венеція автобус тієї ж компанії упав із висоти близько 10 метрів і загорівся.

Загалом жертвою ДТП тоді стала 21 людина: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець і італієць. Останній був водієм.

З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу.

Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся.