Британия отправит в Эстонию четыре тысячи военных

Великобритания разместит в Эстонии около четырех тысяч военных в рамках контингента в 20 тысяч, который отправится в Северную Европу в 2024 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", телекалану ETV+ заявил министр обороны балтийской страны Ханно Певкур, сообщает ERR.

По словам чиновника, военные прибудут в Эстонию не сразу вместе, а постепенно в течение года, что зависит от специфики учений.

"Для Эстонии это значит то, что в течение следующего года ожидается появление где-то около четырех тысяч британцев", – рассказал Певкур.

Отмечают, что британский экспедиционный корпус в первую очередь предназначен для того, чтобы защищать местную инфраструктуру от возможных гибридных угроз.

По словам главы парламентской комиссии по гособороне Эстонии Калева Стойческу, контингент призван укрепить присутствие союзников в пространстве Балтийского моря, где эта инфраструктура находится под морем.

"Мы говорим и о том, что произошло в прошлом году в сентябре с газопроводом Nord Stream, и сейчас с Balticconnector. И даже с кабелем между Эстонией и Финляндией... Мы будем защищать эту инфраструктуру. Это вопрос безопасности, и такие саботажи мы игнорировать не будем" – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 2024 года разместит в странах Северной Европы более 20 тысяч своих военных для дополнительного сдерживания.

Кроме личного состава – из пехоты, флота и авиации – это будет 8 кораблей Королевских ВМС Великобритании, 25 боевых самолетов и авиационная группа из вертолетов Apache, Chinook и Wildcat, которые будут участвовать в масштабных военных учениях, а между тем патрулировать воздушное пространство и улучшать навыки работы в суровых северных условиях.

Сейчас в Балтике находится на ротации британская авианосная ударная группа в составе флагмана HMS Queen Elizabeth, еще пяти кораблей, истребителей F35 Lightning II и вертолетов Wildcat.

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