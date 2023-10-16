Британія відправить до Естонії чотири тисячі військових

Велика Британія розмістить в Естонії близько чотирьох тисяч військових у рамках 20-тисячного контингенту, який вирушить до Північної Європи 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу ETV+ заявив міністр оборони балтійської країни Ханно Певкур, повідомляє ERR.

За словами посадовця, військові прибудуть до Естонії не одразу разом, а поступово протягом року, що залежить від специфіки навчань.

"Для Естонії це означає те, що протягом наступного року очікується поява десь близько чотирьох тисяч британців", – розповів Певкур.

Зазначають, що британський експедиційний корпус насамперед призначений для того, щоб захищати місцеву інфраструктуру від можливих гібридних загроз.

За словами голови парламентської комісії з держоборони Естонії Калева Стойческу, контингент покликаний зміцнити присутність союзників у просторі Балтійського моря, де ця інфраструктура знаходиться під морем.

"Ми говоримо і про те, що сталося торік у вересні з газопроводом Nord Stream, і зараз із Balticconnector. І навіть із кабелем між Естонією та Фінляндією... Ми будемо захищати цю інфраструктуру. Це питання безпеки, і такий саботаж ми ігнорувати не будемо", – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія з 2024 року розмістить у країнах Північної Європи понад 20 тисяч своїх військових як засіб додаткового стримування.

Окрім особового складу – преставників піхоти, флоту й авіації – це буде 8 кораблів Королівських ВМС Британії, 25 бойових літаків та авіаційна група з гелікоптерів Apache, Chinook і Wildcat, які будуть брати участь у масштабних військових навчаннях, а між тим патрулювати повітряний простір і покращувати свої навики працювати у суворих північних умовах.

Зараз у Балтиці перебуває на ротації британська авіаносна ударна група у складі флагмана HMS Queen Elizabeth, ще п’яти кораблів, вищинувачів F35 Lightning II та гелікоптерів Wildcat.

Читайте також: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки