СМИ: Турция не одобрит членство Швеции в НАТО до решения США предоставить ей F-16

Турция подождет с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, поскольку ожидает признаков поддержки со стороны США по ее запросу на покупку истребителей F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

По словам источников, Анкара хочет двигаться в тандеме с Вашингтоном. Как ожидается, Государственный департамент обратится в Конгресс за одобрением продаж Турции истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов и десятков модернизационных компонентов.

"Учитывая отсутствие доверия в вопросе F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку НАТО и ищет знак, что одновременно Соединенные Штаты также делают шаги", – сказал чиновник из правящей партии президента Турции Эрдогана "ПСР".

Второй источник, знакомый с американо-турецкими переговорами, сообщил, что предварительное предложение, по которому одна сторона делает шаги к ратификации членства Швеции в НАТО, а другая – к одобрению продажи F-16, отложили.

Как говорится в материале, турецкие чиновники и иностранные дипломаты говорят, что Эрдоган не спешит с ратификацией особенно после взрыва в Анкаре в день открытия парламента и после сбития Соединенными Штатами турецкого дрона на севере Сирии.

Тогда ответственность на себя за взрыв взяла курдская партия PKK, на что Анкара ответила увеличением ударов в Ираке и Сирии по курдским боевикам, некоторых из них поддерживают США.

После инцидента со сбитием турецкого беспилотника войсками США, по словам второго источника, дискуссии относительно американо-турецкого предложения двигаться параллельно в своих шагах затихли. Хотя Белый дом одобряет продажу истребителей F-16, в Конгрессе существуют возражения относительно затягивания Анкарой расширения НАТО и ситуации с правами человека в стране.

Еще одно потенциальное напряжение в американо-турецких отношениях возникло на прошлой неделе в связи с операцией Израиля против ХАМАС. Эрдоган, который давно поддерживает палестинцев и решение о двух государствах, заявил, что американский авианосец, прибывший в восточное Средиземноморье, намеревался совершить "серьезные массовые убийства" в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Турция не выдвигает перед его страной требований для обеспечения ратификации ее заявки на вступление в НАТО, и ожидает, что это произойдет "относительно скоро".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ожидает от парламента Турции ратификации протокола о вступлении Швеции, как об этом было договорено на саммите в Вильнюсе.

Напомним, в июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.