Столтенберг: Ожидаю, что Турция скоро ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от парламента Турции ратификации протокола о вступлении Швеции, как об этом было договорено на саммите в Вильнюсе.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, передает корреспондент "Европейской правды".

Генсек Альянса отметил, что находится "на постоянной связи" с турецкой стороной в вопросе членства Швеции – в частности встречался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке и говорил с главой МИД.

"Мой сигнал, конечно, заключается в том, что у нас есть соглашение в Вильнюсе, где Турция четко заявила, что она готова ратифицировать (вступление Швеции. – Ред.), что документы для ратификации будут переданы в Великое национальное собрание и что президент будет работать с Великим национальным собранием, парламентом, чтобы обеспечить ратификацию", – напомнил Столтенберг.

"Было четко указано, что это должно произойти как можно быстрее, что означает, что когда парламент (Турции. – Ред.) снова соберется, тогда этот процесс должен начаться. Парламент собрался всего несколько дней назад, и поэтому мы ожидаем, что это (ратификация. – Ред.) произойдет", – подытожил он.

В июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда он соберется после летних каникул.

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию. Кроме Турции заявку Швеции не ратифицировала Венгрия.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.