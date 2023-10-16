В Венеции запретили движение автобусов компании-фигурантки двух тяжелых ДТП
Мэр итальянской Венеции приказал немедленно остановить движение электробусов компании La Linea после того, как в городе за пол месяца произошло второе тяжелое ДТП с участием автопарка этого перевозчика.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
По словам мэра Луиджи Бруньяро, 15 пострадавших аварии, в которой 14 октября автобус врезался в здание, не находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает полиция, водитель не справился с управлением электробуса во время поворота в материковом квартале Венеции Местре, после чего тот врезался в ограждение возле жилого дома.
Ранее в Венеции автобус той же компании упал с высоты около 10 метров и загорелся.
Всего жертвой ДТП тогда стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.
По пока неустановленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг.
Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся.