В Венеции запретили движение автобусов компании-фигурантки двух тяжелых ДТП

Мэр итальянской Венеции приказал немедленно остановить движение электробусов компании La Linea после того, как в городе за пол месяца произошло второе тяжелое ДТП с участием автопарка этого перевозчика.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам мэра Луиджи Бруньяро, 15 пострадавших аварии, в которой 14 октября автобус врезался в здание, не находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает полиция, водитель не справился с управлением электробуса во время поворота в материковом квартале Венеции Местре, после чего тот врезался в ограждение возле жилого дома.

Ранее в Венеции автобус той же компании упал с высоты около 10 метров и загорелся.

Всего жертвой ДТП тогда стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.

По пока неустановленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг.

Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся.