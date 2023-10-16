У Венеції заборонили рух автобусів компанії-фігурантки двох важких ДТП

Мер італійської Венеції наказав негайно зупинити рух електробусів компанії La Linea після того, як в місті за пів місяця сталася друга важка ДТП за участі автопарку цього перевізника.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами мера Луїджі Бруньяро, 15 постраждалих аварії, в якій 14 жовтня автобус врізався в будівлю, не перебувають у важкому стані.

Як повідомляє поліція, водій не впорався з керуванням електробуса під час повороту в материковому кварталі Венеції Местре, після чого той врізався в огорожу біля житлового будинку.

Раніше у Венеції автобус тієї ж компанії упав із висоти близько 10 метрів і загорівся.

Загалом жертвою ДТП тоді стала 21 людина: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець і італієць. Останній був водієм.

З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу.

Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся.