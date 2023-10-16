В Британии сообщили о гибели шести граждан в результате конфликта между Израилем и ХАМАС

В результате конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС погибли шесть граждан Великобритании, еще десять считаются пропавшими без вести.

Такие данные озвучил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"С тяжелым сердцем я могу сообщить Палате, что по меньшей мере шесть британских граждан были убиты. Еще 10 считаются пропавшими без вести, есть опасения, что некоторые из них могут быть среди погибших", – отметил Сунак.

Он добавил, что сейчас из Израиля вылетели восемь рейсов, которые эвакуировали более 500 человек.

Сунак сказал, что он будет продолжать призывать Израиль "принять все возможные меры предосторожности", чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению.

Глава британского правительства подчеркнул, что работает над тем, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и дальнейшие угрозы Израилю.

Накануне МИД Франции подтвердил гибель уже 17 своих граждан в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль.

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