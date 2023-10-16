У Британії повідомили про загибель шести громадян внаслідок конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС

Внаслідок конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС загинули шестеро громадян Великої Британії, ще десять вважають зниклими безвісти.

Такі дані озвучив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час виступу у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"З важким серцем я можу повідомити Палаті, що щонайменше шестеро британських громадян були вбиті. Ще 10 вважають зниклими безвісти, є побоювання, що деякі з них можуть бути серед загиблих", – зазначив Сунак.

Він додав, що наразі з Ізраїлю вилетіли вісім рейсів, які евакуювали понад 500 осіб.

Сунак сказав, що він продовжуватиме закликати Ізраїль "вжити всіх можливих заходів обережності", щоб уникнути заподіяння шкоди цивільному населенню.

Глава британського уряду підкреслив, що працює над тим, щоб запобігти ескалації конфлікту і подальшим загрозам Ізраїлю.

Напередодні МЗС Франції повідомило, що вже 17 громадян країни загинули внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

Читайте також: Як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні