Количество погибших в Израиле граждан Франции возросло до 17

Франция подтвердила гибель уже 17 своих граждан в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль.

Информацию об этом обнародовало Министерство иностранных дел Франции, сообщает "Европейская правда".

"Франция выражает сожаление по поводу трагической гибели еще двух французских граждан, в результате чего количество французских жертв террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля, возросло до семнадцати", – говорится в сообщении.

В МИД также добавили, что до сих пор не могут связаться с 15 французскими гражданами. В ведомстве предполагают, что некоторых из них могли похитить.

Накануне Армия обороны Израиля объявила, что завершает подготовку к операции в секторе Газа с привлечением различных родов войск.

Ожидается, что вскоре Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, однако ее масштабы и ориентировочное время начала точно неизвестны.

Перед этим Израиль посоветовал гражданским палестинцам покинуть северную часть сектора Газа в определенный временной промежуток.

Неофициально сообщалось, что США, Израиль и Египет достигли договоренности о выезде из Газы на территорию Египта иностранных граждан.

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