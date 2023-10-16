Поляку, угрожавшему взорвать себя в Варшаве, грозит до 8 лет тюрьмы

В Польше выдвинули обвинения в ложном сообщении о заминировании мужчине, который в субботу проник к памятнику жертвам Смоленской катастрофы в Варшаве на площади Пилсудского и угрожал взорвать взрывное устройство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Мужчина в маске пробрался на памятник жертвам Смоленской катастрофы на площади Пилсудского в Варшаве в субботу перед полуднем. Он заявил, что имеет при себе взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции в форме, а также контртеррористы и полицейские переговорщики. Был использован специальный автомобиль "Тур".

Через несколько часов мужчина спустился с памятника под влиянием переговоров и был немедленно задержан.

Это 38-летний мужчина, поляк по происхождению. После того, как он спустился с памятника, выяснилось, что он не имеет при себе взрывчатки или других опасных предметов.

Во время переговоров мужчина говорил хаотично и не формулировал категорических требований. Он лишь хотел, чтобы в этих переговорах участвовали журналисты, которые должны были иметь микрофоны с логотипами своих телеканалов.

Во время допроса он не смог логично объяснить мотивы своего поступка. Он лишь признался, что хотел сделать это в течение нескольких лет.

Кшиштофа Б. освободили, но назначили ему полицейский надзор. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Париже Лувр в субботу посреди дня закрылся для посетителей из-за террористической угрозы.