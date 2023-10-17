США вывезли из Израиля уже около тысячи своих граждан

При содействии США из Израиля с пятницы вылетели уже около тысячи американских граждан и членов их семей.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В Госдепе 16 октября сообщили, что на чартерах при содействии США из Израиля в Европу вылетели около тысячи граждан США с членами семьи.

В общем желающим предложили около 4000 мест, но многие рейсы отправились полупустыми.

Варианты вылета при содействии правительства США из Тель-Авива в Афины и другие города в Европе будут продолжаться как минимум еще несколько дней.

Американские авиалинии со своей стороны увеличили количество рейсов в Афины, чтобы эти путешественники имели возможность беспроблемно вернуться в США.

Кроме самолетов, американцам предлагают также паром из Хайфы на Кипр, откуда можно продолжить путешествие самолетом.

В Госдепе добавили, что еще более 3000 граждан сообщили им, что самостоятельно успешно выехали из Израиля.

Причиной специальных эвакуационных рейсов США и многих других стран стало то, что ряд авиалиний приостановили рейсы в Израиль по соображениям безопасности. Польша и Германия привлекли к рейсам военные самолеты.

Тем временем несколько десятков американских юристов написали письма американским компаниям United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines, призывая возобновить сообщение.

Напомним, госсекретарь США подтвердил, что президент Джо Байден планирует личный визит в Израиль, что станет второй его рисковой поездкой после визита в Киев в феврале 2023 года.

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