США вивезли з Ізраїлю вже близько тисячі своїх громадян

За сприяння США з Ізраїлю з п’ятниці вилетіли вже близько тисячі американських громадян та членів їхніх родин.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У Держдепі 16 жовтня повідомили, що на чартерах за сприяння США з Ізраїлю до Європи вилетіли близько тисячі громадян США з членами родини.

Загалом охочим запропонували близько 4000 місць, але багато рейсів вирушили напівпорожніми.

Варіанти вильоту за сприяння уряду США з Тель-Авіва до Афін та інших міст у Європі триватимуть щонайменш ще кілька днів.

Американські авіалінії зі свого боку збільшили кількість рейсів до Афін, щоби ці мандрівники мали можливість безпроблемно повернутися до США.

Окрім літаків, американцям пропонують також пором з Хайфи на Кіпр, звідки можна продовжити подорож літаком.

У Держдепі додали, що ще понад 3000 громадян повідомили їм, що самостійно успішно виїхали з Ізраїлю.

Причиною спеціальних евакуаційних рейсів США та багатьох інших країн стало те, що низка авіаліній призупинили рейси до Ізраїлю з безпекових міркувань. Польща та Німеччина залучили до рейсів військові літаки.

Тим часом кілька десятків американських юристів написали листа американським компаніям United Airlines, American Airlines і Delta Air Lines, закликаючи відновити сполучення.

Нагадаємо, держсекретар США підтвердив, що президент Джо Байден планує особистий візит до Ізраїлю, що стане другою його ризиковою поїздкою після візиту до Києва у лютому 2023 року.