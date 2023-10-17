Швеция расследует повреждение подводного кабеля связи, проложенного в Эстонию

Шведские власти обнаружили повреждение подводного телекоммуникационного кабеля, проложенного между Эстонией и Швецией – что, вероятно, произошло в то же время, когда был поврежден газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Об этом на пресс-конференции в Гетеборге заявили министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Глава Министерства гражданской безопасности Швеции указал, что шведская сторона пока не может оценить, что повлекло повреждение подводного кабеля.

"Речь идет не о полном обрыве кабеля, а о частичном повреждении", – уточнил Болин.

По его словам, повреждение, вероятно, произошло одновременно с обнаруженнием повреждения газопровода Balticconnector в Финском заливе.

Министр добавил, что соответствующие шведские органы тесно сотрудничают с финскими и эстонскими коллегами.

Как известно, в ночь на 8 октября операторы заметили аномальное падение давления в газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию с Финляндией через Финский залив. Впоследствии выяснилось, что поврежден также телекоммуникационный кабель неподалеку.

Напомним, генсек НАТО в связи с инцидентом рассказал, что Альянс усилил защиту подводной инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", но тоже отметил, что гарантированно защитить такие объекты невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.