Европейские социалисты приостановили членство антиукраинской партии Словакии

Президиум Партии европейских социалистов (PES) в четверг принял решение приостановить членство словацких партий Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо и Hlas ("Голос") Петера Пеллегрини, которые войдут в состав будущей правительственной коалиции.

Об этом говорится в сообщении PES, которое цитирует "Европейская правда".

Европейские социалисты приняли решение об исключении партий в результате "дискуссий, которые состоялись в президиуме весной".

The PES Presidency today ruled to suspend the membership of Slovakian Smer-SD and Hlas-SD. This step has been taken following the clear divergence from the values of the PES family demonstrated by Robert Fico and following the announcement of a government coalition between both… pic.twitter.com/W6hyfv7Gcm — PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) October 12, 2023

"Этот шаг был сделан после явного расхождения с ценностями семьи PES, продемонстрированного лидером Smer-SD Робертом Фицо. А также из-за беспокойства, возникшего после объявления о создании правительственной коалиции между Smer-SD, Hlas и праворадикальной партией", – говорится в сообщении.

Напомним, Партия европейских социалистов состоит из политических партий национального уровня из всех государств-членов ЕС, а также из-за пределов Евросоюза. Ее политической группой в Европейском парламенте является Прогрессивный альянс социалистов и демократов.

Роберт Фицо, который обещает остановить военную поддержку Украины, ранее подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией Андрея Данко.

Фицо проводил предвыборную кампанию на основе пророссийских и антиамериканских лозунгов. Он пообещал прекратить военную поддержку Украины Словакией. Фицо говорил, что хочет, чтобы Словакия оставалась членом ЕС и НАТО, но с "полным уважением" к суверенитету его страны.

Подробно о том, станет ли Словакия еще одной Венгрией и чего ждать от пророссийской коалиции у соседей, читайте в статье на сайте "ЕвроПравды".