Европейские социалисты приостановили членство антиукраинской партии Словакии

Президиум Партии европейских социалистов (PES) в четверг принял решение приостановить членство словацких партий Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо и Hlas ("Голос") Петера Пеллегрини, которые войдут в состав будущей правительственной коалиции.

Об этом говорится в сообщении PES, которое цитирует "Европейская правда".

Европейские социалисты приняли решение об исключении партий в результате "дискуссий, которые состоялись в президиуме весной".

The PES Presidency today ruled to suspend the membership of Slovakian Smer-SD and Hlas-SD. This step has been taken following the clear divergence from the values of the PES family demonstrated by Robert Fico and following the announcement of a government coalition between both… pic.twitter.com/W6hyfv7Gcm