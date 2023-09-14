Берлинская опера отказалась снять с постановки россиянку Нетребко, несмотря на протест Украины

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Берлинская государственная опера не прислушалась к призывам украинцев и посольства Украины и отказалась исключать из постановки "Макбет" российскую оперную певицу Анну Нетребко.

Об этом Макеев рассказал на своей Facebook-странице в четверг, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, Берлинская государственная опера не прислушалась к нашим с вами аргументам после моих многочисленных разговоров с ее руководством, писем и петиций. Отказ отменить участие Анны Нетребко в постановке "Макбет" – это отказ видеть очевидное. Это фактическое толерирование ужасных военных преступлений России", – отметил Макеев.

По его словам, опера встала на защиту Нетребко, говоря, что она дистанцировалась от российского режима и осудила полномасштабное вторжение России в Украину.

"Однако дистанцировалась госпожа Нетребко разве что от собственного прошлого, которое "могло быть неправильно интерпретировано", а осудить решилась только "войну против Украины". Не указывая ни словом на то, кто эту войну начал и кто ее преступно ведет", – отметил посол.

Он добавил, что в словах Нетребко отсутствует признание и собственной ответственности – и "это, похоже, диагноз российского общества".

"Это такая нам с вами знакомая позиция многих россиян, которые пытаются найти хоть какие-то оправдания и обвиняют в этой войне Запад, фашистов, биолаборатории и несут другую чушь", – добавил Макеев.

Выступление Нетребко в опере "Макбет" запланировано на 15 сентября. Всего их должно быть четыре.

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным всего несколько раз за свою жизнь.

В Германии собрали тысячи голосов под петицией с призывом отменить выступление Нетребко в Берлинской государственной опере.

Ранее сообщалось, что Нетребко не будет выступать в муниципальном доме Праги в октябре.

Также отменено ее выступление в ноябре в Таллинне.