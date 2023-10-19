СМИ: Байден будет просить у Конгресса дополнительные $60 млрд для Украины

Президент США Джо Байден планирует направить в Конгресс запрос о предоставлении дополнительной помощи для Украины и Израиля, для Украины этот пакет может составлять $60 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника, знакомого с планами, пишет "Европейская правда".

Белый дом планирует в пятницу направить в Конгресс запрос о дополнительной помощи Украине и Израилю, где для Украины будет просить $60 млрд, а для Израиля – $10 млрд.

Во вторник агентство узнало от ряда источников, что Байден рассматривает запрос на $100 млрд, который включал бы военную помощь для Украины, Израиля и Тайваня, а также усиление охраны границы с Мексикой.

Но после того начала поступать информация, что президент США еще не определился с финальными цифрами.

Напомним, Белый дом анонсировал специальное обращение Байдена относительно войны в Израиле и Украине в ночь на пятницу по киевскому времени.

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