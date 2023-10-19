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ЗМІ: Байден проситиме у Конгресу додаткові $60 млрд для України

Четвер, 19 жовтня 2023, 08:01

Президент США Джо Байден планує надіслати до Конгресу запит про надання додаткової допомоги для України та Ізраїлю, для України цей пакет може складати 60 млрд. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника, обізнаного з планами, пише "Європейська правда".

Білий дім планує у п’ятницю спрямувати до Конгресу запит про додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, де для України проситиме 60 млрд доларів, а для Ізраїлю – 10 млрд. 

У вівторок агентство дізналося від низки джерел, що Байден розглядає запит на 100 млрд, що включав би військову допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню, а також посилення охорони кордону з Мексикою. 

Але після того почала надходити інформація, що президент США ще не визначився з фінальними цифрами. 

Нагадаємо, Білий дім анонсував спеціальне звернення Байдена щодо війни в Ізраїлі та Україні в ніч на п’ятницю за київським часом.

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