Посол отрицает, что Германия выступает против членства Украины в НАТО

Посол Германии в Украине Мартин Йегер отрицает, что его страна выступает против членства Украины в НАТО.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

"Нет, мы не выступаем активно против членства Украины. Не надо так думать. Для нас очевидно, что будущее Украины – в Европейском Союзе и в НАТО. А мы сейчас обсуждаем только пути вступления в НАТО", – сказал Егер.

По его словам, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе было четкое понимание всех сторон, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока идет война.

В то же время немецкий дипломат отметил опыт украинской армии, которая "может стать огромным активом для Северо-Атлантического Альянса в будущем".

"Но несмотря на все это, определяющим является то, что должно быть принято политическое решение о вступлении. А пока мы имеем то, что имеем", – добавил он.

Немецкий посол убежден, что результаты саммита в Вильнюсе всех удовлетворили.

"Поэтому на этой основе мы смотрим в будущее и продолжаем работать", – резюмировал Йегер.

Как известно, перед саммитом НАТО в Вильнюсе СМИ писали, что Германия настаивает на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может втянуть Альянс в войну против России.

Кроме того, по данным СМИ, Германия вместе с США выступали за формулировку итогового заявления саммита, которое не содержало бы полной поддержки пути Украины к членству в Альянсе, не говоря уже о приглашении Киеву присоединиться к НАТО после окончания войны, как того требовали страны Восточной Европы.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина не получила большего на Вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность. Также она считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Смотрите интервью посла Германии в Украине Мартина Егера "ЕвроПравде": От Taurus до членства в НАТО: главные вопросы к Германии.