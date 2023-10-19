Посол заперечив, що Німеччина виступає проти членства України в НАТО

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заперечив, що його країна виступає проти членства України в НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ні, ми не виступаємо активно проти членства України. Не треба так думати. Для нас очевидно, що майбутнє України – в Європейському Союзі та у НАТО. А ми зараз обговорюємо лише шляхи вступу до НАТО", – сказав Єгер.

За його словами, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі було чітке розуміння усіх сторін, що вступ України в НАТО є неможливим, поки триває війна.

Водночас німецький дипломат відзначив досвід української армії, яка "може стати величезним активом для Північноатлантичного Альянсу у майбутньому".

"Але попри все це, визначальним є те, що має бути ухвалене політичне рішення про вступ. А наразі ми маємо те, що маємо", – додав він.

Німецький посол переконаний, що результати саміту у Вільнюсі всіх задовольнили.

"Тож на цій основі ми дивимося в майбутнє і продовжуємо працювати", – резюмував Єгер.

Як відомо, перед самітом НАТО у Вільнюсі ЗМІ писали, що Німеччина наполягає на відтермінуванні вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може втягнути Альянс у війну проти Росії.

Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина разом із США виступали за формулювання підсумкової заяви саміту, яка не містила б повної підтримки шляху України до членства в Альянсі, не кажучи вже про запрошення Києву приєднатися до НАТО після закінчення війни, як того вимагали країни Східної Європи.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна не отримала більшого на Вільнюському саміті НАТО, тому що лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність. Також вона вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.

Дивіться інтерв'ю посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера "ЄвроПравді": Від Taurus до членства в НАТО: головні запитання до Німеччини.