В Грузии хотят, чтобы с президентом не проводили встреч без согласования правительства

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в четверг призвал международных партнеров "отказаться от встреч с президентом Саломе Зурабишвили", если в дальнейшем грузинское правительство не даст разрешения на соответствующие зарубежные визиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Папуашвили заявил, что отказом от встреч с президентом Грузии, которая "пытается узурпировать права правительства", лидеры разных стран "проявят уважение к грузинскому народу, государству и к Конституции".

"Она (Зурабишвили. – Ред.) подрывает парламент Грузии своим отношением, хотя бы тем, что не ответила на вопросы депутатов. Она подрывает Нацбанк, когда требует отставки президента Нацбанка, подрывает Конституционный суд, общие суды, институт народного защитника. Она пытается подорвать наше государство", – считает спикер грузинского парламента.

Он также сослался на решение Конституционного суда Грузии, который поддержал минимально необходимым количеством в шесть голосов представление об импичменте Зурабишвили.

"В результате этого процесса мы имеем правовой вердикт, который установил, что Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, одну из фундаментальных норм этой Конституции, которая наделяет правительство исключительными полномочиями по реализации внешней политики", – пояснил Папуашвили.

Напомним, в конце августа стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, запланированных на следующие месяцы.

Несмотря на это Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС, анонсировав начало турне за предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В результате партия власти "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили, которое провалилось в парламенте накануне.

Читайте также о том, как отказ от санкций заставляет Тбилиси готовиться к протестам.