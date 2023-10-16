Президент Грузии отреагировала на скандальное решение Конституционного суда об импичменте

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после решения Конституционного суда страны, который одобрил ходатайство партии власти "Грузинская мечта" о ее импичменте.

Об этом Зурабишвили сказала в экстренном обращении, опубликованном на ее сайте, передает "Европейская правда".

Президент Грузии отметила, что не была удивлена решением Конституционного суда, хотя ей и жаль из-за того, что судьи, "которым должно быть стыдно за себя", приняли такое решение.

"Хочу сказать вам, общественности и всем, кто сегодня слушает: я никуда не ухожу, не уйду в отставку, буду там, где была лоси... Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним камнем. Страна, где нет баланса между ветвями власти, не может считаться демократической", – сказала она.

Зурабишвили выразила убеждение, что Грузия, несмотря на действия власти, совместно достигнет своей цели – европейской интеграции, в том числе и на следующих парламентских выборах.

"Я пойду в парламент. Выйду, если мне дадут слово, если нет, то все равно выйду и скажу все, что нужно сказать", – добавила она.

Накануне в понедельник Конституционный суд Грузии большинством в шесть судей заявил, что Саломе Зурабишвили нарушила конституцию, когда отправилась в турне в поддержку кандидатского статуса своей страны без разрешения правительства.

Даже несмотря на решение КС для импичмента президента нужны две трети голосов парламента Грузии – что вряд ли произойдет, поскольку для этого "Грузинская мечта" должна заручиться поддержкой оппозиции.

В конце августа стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, запланированных на следующие месяцы. Несмотря на это Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС, анонсировав начало турне за предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Зурабишвили также заявила, что планирует продолжить зарубежные визиты.

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