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Глава МИД Румынии резко раскритиковала атаки РФ на южные украинские порты

Понедельник, 2 октября 2023, 10:39

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску резко раскритиковала регулярные воздушные атаки России на южные порты Украины и назвала их военными преступлениями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии СМИ перед встречей глав МИД стран Евросоюза, которая впервые проходит в Киеве.

"Мы здесь для того, чтобы послать Украине мощный сигнал поддержки... Убеждена, что результатом сегодняшних обсуждений станет очень сильный сигнал поддержки для Украины и ее народа", – заявила Луминица Одобеску.

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Одобеску напомнила, что часть портов, которые регулярно подвергаются воздушным атакам, расположены вплотную к территории Румынии на другом берегу Дуная, и что в Румынии уже находили обломки российских ударных дронов.

"Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии – это военные преступления... То, что делает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море", – подчеркнула глава МИД Румынии.

Луминица Одобеску добавила, что Румыния продолжит помогать Украине с транзитом зерновых, и отметила, что в настоящее время через "пути солидарности" в Румынии провезли до 25 млн тонн продукции:

"Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины, Еврокомиссией и партнерами для увеличения транзитных возможностей с 2 до 3-4 млн тонн до конца года".

Одобеску также выразила надежду, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца 2023 года.

Напомним, Румыния 30 сентября заявила, что проверяет возможное нарушение своего воздушного пространства во время ночной российской атаки на дунайские порты Украины.

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