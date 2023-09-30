Румыния заявила о нарушении воздушного пространства во время новой атаки РФ на порты на Дунае

Румыния зафиксировала возможное нарушение своего воздушного пространства во время очередной российской атаки ударными беспилотниками на дунайские порты Украины в ночь на 30 сентября.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В Министерстве обороны Румынии рассказали, что во время очередной российской атаки на украинские порты на Дунае поздно вечером 29 сентября была объявлена воздушная тревога для жителей жудцев Тульча и Галац, расположенных рядом с украинскими городами Измаил и Рени.

"Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали на пути к городу Галац", – отмечается в сообщении.

Жители района говорят, что видели, будто что-то падало с неба, а потом слышали истребители на низкой высоте.

Службы, которые проводят поиски в этом районе, пока ничего не нашли.

Напомним, после нескольких случаев падения обломков дронов РФ на румынскую территорию 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители начали получать оповещения воздушной тревоги во время атак РФ на украинские порты над Дунаем.

Недавно обломки ракеты нашли в озере на юго-востоке Молдовы.