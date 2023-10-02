Глава МЗС Румунії жорстко розкритикувала атаки РФ на південні українські порти

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску жорстко розкритикувала регулярні повітряні атаки Росії на південні порти України і назвала їх воєнними злочинами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарі ЗМІ перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу, яка вперше проходить у Києві.

"Ми тут для того, щоб надіслати Україні потужний сигнал підтримки... Переконана, що результатом сьогоднішніх обговорень стане дуже сильний сигнал підтримки для України та її народу", – заявила Лумініца Одобеску.

Одобеску нагадала, що частина портів, які регулярно зазнають повітряних атак, розташовані впритул до території Румунії на іншому березі Дунаю, та що у Румунії вже знаходили уламки російських ударних дронів.

"Російські атаки проти цивільної інфраструктури, у тому числі портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії – це воєнні злочини… Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, у тому числі на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", – наголосила глава МЗС Румунії.

Лумініца Одобеску додала, що Румунія продовжить допомагати Україні з транзитом зернових, та зазначила, що на цей час через "шляхи солідарності" у Румунії провезли до 25 млн тонн продукції.

"Ми тісно співпрацюємо з урядом України, Єврокомісією і партнерами для збільшення транзитних спроможностей з 2 до 3-4 млн тонн до кінця року.

Одобеску також висловила сподівання, що переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця 2023 року.

Нагадаємо, Румунія 30 вересня заявила, що перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час нічної російської атаки на дунайські порти України.