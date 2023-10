Орбан обрадовался победе своего единомышленника Фицо в Словакии: "Хорошо работать с патриотами"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрадовался победе на парламентских выборах в Словакии евроскептической и антиукраинской партии экспремьера Роберта Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан отреагировал на результаты выборов в Словакии корреспонденцией с поздравлениями Роберту Фицо, назвав его победу "несомненной".

Guess who's back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! 🇭🇺🇸🇰 pic.twitter.com/JHIlYWKX6c