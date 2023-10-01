Орбан обрадовался победе своего единомышленника Фицо в Словакии: "Хорошо работать с патриотами"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрадовался победе на парламентских выборах в Словакии евроскептической и антиукраинской партии экспремьера Роберта Фицо.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Орбан отреагировал на результаты выборов в Словакии корреспонденцией с поздравлениями Роберту Фицо, назвав его победу "несомненной".
Guess who's back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! 🇭🇺🇸🇰 pic.twitter.com/JHIlYWKX6c— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 1, 2023
"Всегда приятно работать с патриотами. И я ожидаю этого сотрудничества", – заявил премьер Венгрии.
Роберт Фицо и возглавляемая им политсила SMER-SD, получившие больше голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу, по взглядам близки к позиции самого Орбана, а их заявления относительно Украины – к нарративам российской пропаганды. Президентка Словакии Зузана Чапутова задолго до выборов выражала опасения, что после них Словакия может стать похожей на орбановскую Венгрию.
В частности, Роберт Фицо декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толеруют нацизм".
Впрочем, пока неизвестно, получится ли у Роберта Фицо сформировать коалицию вокруг своей партии. "Золотую акцию" в формировании нового словацкого правительства, очевидно, будет иметь политсила экспремьера Петера Пеллегрини.
Также неизвестно, насколько реальная политика потенциального правительства во главе со SMER-SD будет отображать их предвыборные заявления.
О возможных коалиционных раскладах читайте в статье ЕвроПравды Остановить пророссийский реванш.