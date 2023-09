Кулеба заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома после большой встречи ОПК в Киеве

На Форум оборонных индустрий в Киеве приехали почти на сотню больше компаний, чем ожидалось, всего были представлены 30 стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи.

"Эти цифры превысили все ожидания. И я благодарен 252 компаниям из более 30 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии, которые прибыли в Киев на наш Форум оборонных индустрий", – отметил Кулеба.

Ukraine’s first Defense Industries Forum has struck a nerve in global security policy.



In Kyiv, 252 defense companies from over 30 countries gathered to boost cooperation and co-production with Ukrainian partners.



The military might of the free world is being forged in Ukraine. pic.twitter.com/E4fAJvES0k