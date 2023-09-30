Кулеба заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома после большой встречи ОПК в Киеве

На Форум оборонных индустрий в Киеве приехали почти на сотню больше компаний, чем ожидалось, всего были представлены 30 стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи.

"Эти цифры превысили все ожидания. И я благодарен 252 компаниям из более 30 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии, которые прибыли в Киев на наш Форум оборонных индустрий", – отметил Кулеба.

Ukraine’s first Defense Industries Forum has struck a nerve in global security policy.



In Kyiv, 252 defense companies from over 30 countries gathered to boost cooperation and co-production with Ukrainian partners.



The military might of the free world is being forged in Ukraine. pic.twitter.com/E4fAJvES0k — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2023

За несколько дней до Форума было подтверждено участие 165 представителей оборонпрома.

По его словам, на встрече были "мировые производители танков, артиллерии, дронов и антидронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий; украинские государственные и частные предприятия – от разветвленных групп компаний до defense-tech стартапов".

По мнению Кулебы, с этим событием в развитии украинского оборонпрома началась новая эпоха.

"Мы теперь не просто тянем в Украину иностранное оружие. Мы интегрируем украинский ОПК в натовскую оборонную промышленность. Мы основываем взаимовыгодные партнерства и привлекаем передовые технологии, чтобы самим производить мощное оружие в необходимом количестве. Чтобы сегодня на фронте у солдата было все, что ему нужно для защиты себя и уничтожения врага. Чтобы после победы оружие созданное Украиной совместно с партнерами будет наиболее конкурентоспособным в мире", – пояснил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии заявил об основании Альянса оборонных индустрий и объявил, что к нему уже присоединились 13 крупных производителей.